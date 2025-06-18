İzmir'de Lokantadaki Patlama Davasında Duruşma Devam Etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar lokantanın işletmecisi G.K, patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği iddia edilen M.K. ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada patlamanın yaşandığı bölgedeki bir markette kasiyer olarak çalışan E.K, satış yaptığı sırada patlamanın yaşandığını ifade ederek, "Sırtıma cam geldi, kafamdan da yaralandım. Psikolojik olarak da etkilendim. Tedavi edildikten sonra taburcu edildim. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Olaya müdahale eden İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 personel de duruşmada tanık olarak dinlendi.

Astsubay M.K. takviye ekip olarak bölgeye gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Olay yerine geldik, çalışmalarımızı yaptık. Şarapnel parçası da yoktu. Patlayıcı madde unsurları olabileceğini düşünerek çalışma yürüttük. Olayı anladıktan sonra ikinci bir inceleme daha yaptık. Patlamanın önden arkaya doğru gittiğini fark ettik, bu da gaz sıkışmasından kaynaklıydı. Tüpte yanma yoktu, gaz sızıntısından dolayı patlamanın yaşandığını belirledik."

Uzman jandarma er M.C ise patlamanın yaşandığı bölgedeki bina ve iş yerlerinde çok hasarın oluştuğunu söyledi.

Bölgede inceleme yaptığını aktaran M.C, "Patlamanın etkisiyle malzemeler birbirine karışmıştı. Bunlar görevlilerce ayrıldı. Bazı malzemeler ok gibi fırlamıştı. Bir tane sanayi tipi büyük tüp vardı." şeklinde konuştu.

Söz verilen sanık M.K. tahliyesini talep etti.

Sanık G.K. ise 12 aydır tutuklu olduğunu, ekonomik anlamda da sıkıntı yaşamaya başladığını savunarak, "Tutuksuz yargılanırsam iki işte de çalışıp, olaydan zarar görenlerin zararlarını karşılarım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

?Olay

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran 2024'te yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG'de sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edilmişti.

Bilirkişi raporu sonrası LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu O.İ. hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheliler hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.