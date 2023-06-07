İzmir'de liseliler, anaokulu öğrencilerine Karagöz'ü tanıtıyor
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İzmir'in Konak ilçesindeki Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anaokulu öğrencilerine geleneksel gölge oyunu Karagöz'ü tanıtıyor.
İzmir'in Konak ilçesindeki Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anaokulu öğrencilerine geleneksel gölge oyunu Karagöz'ü tanıtıyor.
Öğrenciler, "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi" kapsamında anaokullarını ziyaret ediyor.
Karagöz-Hacivat oyunundan örnekler sergileyen liseliler, çocuklara Osmanlı macunu da ikram ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel