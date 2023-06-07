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İzmir'de liseliler, anaokulu öğrencilerine Karagöz'ü tanıtıyor

İzmir'de liseliler, anaokulu öğrencilerine Karagöz'ü tanıtıyor

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesindeki Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anaokulu öğrencilerine geleneksel gölge oyunu Karagöz'ü tanıtıyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anaokulu öğrencilerine geleneksel gölge oyunu Karagöz'ü tanıtıyor.

Öğrenciler, "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi" kapsamında anaokullarını ziyaret ediyor.

Karagöz-Hacivat oyunundan örnekler sergileyen liseliler, çocuklara Osmanlı macunu da ikram ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Anadolu Lisesi İzmir Güncel Haberler

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