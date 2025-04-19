İzmir'de liseler arası meclis simülasyonu etkinliği başladı

İzmir'de öğrencilerin yasama sürecini deneyimlemesi amacıyla liseler arası meclis simülasyonu etkinliği başladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen programa 7 şehirden 250 öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, 24 yaşında milletvekili seçildiğini belirterek, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

Herkesin farklı görüşleri olabileceğini ifade eden Aydemir, "Önemli olan şey, her görüşten genç arkadaşımızın mecliste yer alabilmesidir. Biz her noktada aynı düşüncede olmayabiliriz. Ama Türkiye'nin dışarıda verdiği mücadeleyi hep birlikte yükseltmek için gayret göstermemiz gerekir. Hepimizin ortak amacı Türkiye'nin yıldızını daha da parlatmak." diye konuştu.

Aydemir, uluslararası kamuoyunun Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz kaldığını kaydederek, "Bizler boykot hareketiyle büyük firmalara, İsrail'e ve ona destek çıkanlara nasıl cevabımızı verdiysek bundan sonra da gençler olarak bu davanın birer neferi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Meclisin işleyişiyle ilgili de bilgi veren Aydemir, konuşmasının sonunda gençleri meclisi ziyaret etmeleri için Ankara'ya davet etti.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise gençlerin bu çalışmalarının ülke ve millet adına çok kıymetli olduğunu ve üniversite olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler belirlenen komisyonlara ayrılarak, oturumlara başladı.

Programın ilk gününde insan hakları, adalet, sağlık, eğitim gibi konular üzerinde tartışarak yasa tasarıları hazırlayacak olan gençler, yarın tasarıları oylayarak etkinliği tamamlayacak.