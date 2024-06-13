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İzmir'de Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek Açıklaması

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İzmir'de bir grup lise öğrencisi, İsrail'in saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için basın açıklaması yaptı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan öğrenciler, çeşitli sloganlar ve dövizler taşıdı. Açıklamada, Filistin'e özgürlük ve acil ateşkes talep edildi.

İzmir'de bir grup lise öğrencisi, İsrail'in saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileri, Konak Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Biz okulu bitirdik, İsrail Filistin'i bitirdi", "Biz sınıfı geçtik, insanlık sınıfta kaldı" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan 11. sınıf öğrencisi Nihat Tetik, Filistin halkına yönelik vicdanları kanatan zulme karşı seslerini yükseltmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Tetik, Filistin'deki kardeşlerinin acısının kendi acıları olduğunu, dayanışma içinde haksızlıklara karşı duracaklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Onların çığlıkları, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanlara ulaşıyor. Bizler, gençler olarak bu çığlıkları duymazdan gelemeyiz. Bugün burada, onların sesi olmak için toplandık. Adaletin, merhametin, vicdanın ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya için haykırıyoruz: Filistin'e özgürlük. Çocukların ve masumların gözyaşlarına, kanlarına bulanmış hiçbir dava haklı olmaz. Hala hayatta olan masumlar için, koşulsuz şartsız acil ateşkes talep ediyoruz. Babaların evlatlarıyla korkusuzca parklarda oynadığı, annelerin çocuklarını güvenle uyuttuğu bir Filistin. Bir an evvel bu zulmün sona ermesini, Filistinli kardeşlerimizin özgür olduğu bir dünya istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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