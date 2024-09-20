İzmir'de Lise Öğrencileri Bilim Şenliğinde 45 Proje Sergiledi

İzmir'de lise öğrencilerinin yaptığı 45 proje sergilendi

İZMİR - Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Körfez'in Karşıyaka'sı Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği' kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklemeye hak kazanan 45 proje sergiyle tanıtıldı.

Karşıyaka'da bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, birbirinden ilginç ve başarılı projelerin tanıtımı için 34 ayrı stant kuruldu. Tarımdan savunma sanayine, el işlemelerinden artırılmış gerçeklik teknolojisine kadar birçok proje katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Şenlik alanına gelen öğrenciler, stantlarda ilgi duydukları projeleri de deneyimleme fırsatı yakaladı.

"Projelere öğrencilerin ilgileri çok yüksek"

Karşıyaka Alev Alatlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Perihan Ayaz, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teknolojik anlamda yapmış olduğu bu çalışmalardan son derece mutluyuz. Okulumuz öğrencilerinin de ilgileri çok yüksek. Çocuklarımızla buraya gelip; bilimsel, kültürel, sanatsal anlamda çok verimli bir gün geçirdik" ifadelerine yer verdi.

"Bizim de projeleri deneyimlememize izin verdiler"

Şenliğe projeleri incelemek için gelen 9. sınıf öğrencisi Ayşenaz Yücetürk ise "Bir sürü proje var. Bize aktiviteler yaptırdılar ve ben çok memnun oldum. Boyama ve seramik yapıyorlardı. Bizim de deneyimlemelerimize izin verdiler, ondan çok keyif aldım" dedi.

"Yazılım alanında ilerlemek istiyorum"

Şenlikte en çok yazılım ve kodlama ile ilgili projelerin dikkatini çektiğini ifade eden öğrenci Zafer Ayaz Şen, "Ben kendim de yazılımla ilgileniyorum. O projeleri deneyimledik. Ben de bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanında ilerlemek istiyorum" diye konuştu.

Yaptıkları 'vantilatör ve kolonya' projesinden bahseden bir diğer öğrenci Mercan İlkan, şunları kaydetti:

"İlk önce kolonya yaptım. Kolonyanın içindeki malzemeleri karıştırarak biz de kolonya yaptık. Bir de mini vantilatör yaptık. Burada yapılan projelere katılımcı olarak biz de dahil olmak istedik. Yaptığımız projenin yazın sıcaklarda kullanışlı olacağını düşündük."