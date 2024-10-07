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İzmir'de 'Liberterra 2' Operasyonu: 386 Düzensiz Göçmen ve 17 Kaçakçı Yakalandı

İzmir'de 'Liberterra 2' Operasyonu: 386 Düzensiz Göçmen ve 17 Kaçakçı Yakalandı
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İzmir'de düzenlenen 'Liberterra 2' operasyonunda insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik 386 düzensiz göçmen ve 17 kaçakçı şüphelisi yakalandı. Operasyonda birçok taşıt ve bot ele geçirildi, 8 kaçakçı tutuklandı.

İZMİR'de, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçları kapsamında; kıtalararası küresel suç ağlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan 'Liberterra 2' operasyonunda 386 düzensiz göçmen ve 17 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçısı şüphelilerinden 8'i tutuklanırken, operasyonda çok sayıda kara taşıtı ve bot ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uluslararası insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili suçlarda ;Amerika, Asya ve Afrika kıtalarını kapsayan küresel suç ağlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan 'Liberterra 2' operasyonu düzenledi. 29 Eylül, 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde il genelinde düzenlenen 3 operasyon kapsamında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmek isteyen 386 düzensiz göçmen ile 17 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçısı şüphelilerinden 8'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçak göçmenler ise, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Öte yandan, düzenlenen operasyonlarda 4 kamyonet, 3 ticari taksi, 2 otomobil, 5 şişme bot ve 5 bot motoru ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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