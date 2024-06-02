İzmir'de LGS sınavı yapıldı

İzmir'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 46 bin 25 öğrenci katıldı.

Sınav kent genelinde 177 okulda, 2 bin 909 salonda yapıldı.

Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi.

İlk oturumu saat 09.30'da başlayan sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu, 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.