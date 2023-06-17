İzmir Barosu'nun LGBT kahvaltısı programına tepki

İZMİR Barosu'nun, Lgbt'nin 'Onur Ayı' kapsamında düzenlediği kahvaltı programına, bazı sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi. Kahvaltı programının yapıldığı kafenin önünde toplanan bir grup STK üyesi ve temsilcisi basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası grup ile kahvaltıya katılanlar arasında gerginlik yaşandı. Bölgede önlem alan polis, tarafların birbirine yaklaşmasına izin vermedi.

İzmir Barosu, sosyal medya hesabından, her yıl haziran ayında kutlanan Lgbt Onur Haftası kapsamında, ' İzmir Barosu Onur Ayı' kahvaltısı adı altında bir program düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan paylaşıma İzmir'deki birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyeleri tepki gösterdi. Bugün saat 11.00'de bir grup, kahvaltının verildiği Bayraklı Baro Park önünde basın açıklaması yaptı. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun öncülüğündeki açıklamaya; Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği gibi sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamanın ardından grup, alanda beklemeyi sürdürdü. Çevik kuvvet ekiplerinin de olduğu polis ekipleri, grup ile etkinliğe katılmak için restoranda oturanlar arasında önlem aldı. Tarafların birbirine laf atınca zaman zaman tansiyon yükseldi. Ancak polis ekipleri, tarafların birbirine yaklaşmasına izin vermedi. Basın açıklaması yapan grup, yaklaşık 1 saat sonra bölgeden ayrıldı.