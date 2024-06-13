İzmir'de lastik botlarda 13'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlardaki 13'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde görevli Sahil Güvenlik helikopterince açıkta lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 9'u çocuk 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.