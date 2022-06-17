İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

Aşağı Mahalle'de 13 Haziran'da kuyumcu dükkanını soymaya çalışan Ö.S, F.K, H.A. ve O.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, olay sırasında açılan ateş sonucu parmağından yaralanan kuyumcu çalışanı G.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay

Aşağı Mahalle'de 13 Haziran'da bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, çalışandan altınları vermesini istemiş, soygunculara direnen G.S. açılan ateş sonucu parmağından yaralanmış, şüpheliler kaçmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kuyumcuya gelen 3 şüpheli ile onları dışarıda bekleyen 1 kişiyi Menemen ve Manisa'da yakalamıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title