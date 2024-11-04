İzmir'de Kuyumcu ve Ağabeyi Tutuklandı

Topladıkları altınlarla kaçtıkları iddiasıyla aranan kuyumcu ve ağabeyi yakalandı (2)

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, müşterileri ve meslektaşlarından topladıkları toplam 22 milyon TL değerinde altınla kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kuyumcu İsmail K. ile ağabeyi Yalçın K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.