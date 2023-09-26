İzmir'de Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen soygunun ardından yapılan operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bir aylık planlama sonucunda soygunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde kuyumcu dükkanında Bedirhan Burak Albağlar'ı tabancayla yaralayıp, 11 bileziği çalan 3 şüpheli, 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının kaydettiği 1200 saati aşan görüntülerin izlenmesinin ardından düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin bir aylık planla soygunu gerçekleştirdiği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Biri güvenlik kamerası uzmanı olan şüphelilerin bir aylık planın ardından soygunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen yüzü maskeli ve şapkalı şüpheli, kuyumcu çalışanı Burak Bedirhan Albağlar'ı karnından tabancayla vurup, altınları istedi. Bu sırada şüpheli, içeri girmek isteyen bir müşteriyi de silahla korkutup dışarıda beklemesini söyledi. Albağlar'ın, uzattığı sırt çantasına koyduğu 11 bileziği alan şüpheli, kaçtı. Silah sesi üzerine çevredekiler, dükkana koştu. Yaralıyı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Albağlar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Albağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

100'ÜN ÜSTÜNDE KAMERANIN KAYDETTİĞİ 1200 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayın ardından polis ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerasınca kaydedilen 1200 saatten fazla görüntüyü inceledi. Şüphelilerin, yaptığı planlar ve kaçış güzergahlarıyla, ormanlık alan, dere yatağı ve kanalizasyon hattını kullanarak şehir merkezine gelip olaydan sonra da kıyafetlerini değiştirerek aynı güzergahla kaçtıkları saptandı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.A, C.A. ve A.G. yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen bilezikler de sahibine teslim edildi.

BİR AYLIK PLANLA SOYGUN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden M.A.'ın güvenlik kamera uzmanı olduğu ve şüphelilerin olayla ilgili 1 ay boyunca en ince ayrıntısını düşünerek plan yaptığı daha sonra da soygunu gerçekleştirdikleri saptandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.