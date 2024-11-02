Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Kuyumcu İsmail K. Kaçtı, Müşteriler Dolandırıldığını İddia Ediyor

İzmir'de Kuyumcu İsmail K. Kaçtı, Müşteriler Dolandırıldığını İddia Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de kuyumcu İsmail K., tamir için altınlarını verdiği müşterilerden kaçtı. Mağdur olduğunu belirten müşteriler, iş yerinin kapalı olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladıklarını söyledi. Polis, İsmail K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'de kuyumcu İsmail K.'nin (41), müşterileri ve meslektaşlarından topladığı altınlarla kaçtığı iddiasıyla polis tarafından arandığı olayda, mağdur olduğunu ileri süren Tahsin Adıgüzel, "Tamir için 5 bin TL'lik bileklik vermiştik. Akşam geldiğimizde kaçtığını öğrendik" dedi.

Karşıyaka ilçesinde Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır kuyumcu dükkanı işleten İsmail K., iddiaya göre, müşterileri ve meslektaşlarından topladığı altınlarla kayboldu. Dükkana gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. İsmail K.'den haber alamayan 7 müşteri, altınlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Müşteriler, ifadelerinde altınlarını ve ziynet eşyalarını İ.K.'ye tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boşaltılmış olduğunu gördüklerini ve kendisine ulaşamayınca şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis, İsmail K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail K.'nin ev ve iş yerinde arama yapıldı. İsmail K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayda mağdur olduğunu ileri sürenlerden Tahsin Adıgüzel, "Bize daha önce bir yanlışı olmadı. Tamir için 5 bin TL'lik bileklik vermiştik. Akşam geldiğimizde kaçtığını öğrendik" dedi.

Adıgüzel, İsmail K.'den henüz şikayette bulunmadığını ancak şikayetçi olacağını da belirtti.

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.