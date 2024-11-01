İzmir'de Kuyumcu İ.K. Kaçtı: Müşteriler Dolandırıldıklarını İddia Ediyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kuyumcu İ.K.'nın (41) müşterileri ve meslektaşlarından topladığı altınlarla kayıplara karıştığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır kuyumcu işleten İ.K., iddiaya göre, müşterileri ve meslektaşlarından topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Dükkana gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. İ.K.'dan de haber alamayan 7 müşteri, altınlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Müşteriler, ifadelerinde altınlarını ve ziynet eşyalarını İ.K.'ya tamir veya yatırım amaçlı verdiklerini, iş yerine geldiklerinde dükkanın boşaltılmış olduğunu gördüklerini ve kendisine ulaşamayınca şikayetçi olduklarını ifade etti. İ.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.