İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez ilçeler Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova olmak üzere diğer ilçeleri de etkiledi.

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde, Gaziemir'in Akçay Caddesi'nde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etti.

Buca ve Bornova ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Mahalle sakinleri evlerine basan suyu kendi imkanlarıyla dışarı çıkarmaya çalıştı.

3 ilçede sular kesildi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Buca ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaş ve araçta mahsur kalan 3 kişi polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Aynı ilçede sel sularına kapılan bir motokurye ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Buca'nın Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki iş yerini su basan esnaf Volkan Gümüş (29), daha önce de benzer yağışlarda aynı sorunları yaşadıklarını söyledi.

Buca Belediyesini defalarca aradığını fakat geri dönmediklerini ifade eden Gümüş, "Kimse yardıma gelmedi. Maddi zararım var. Bir kahve dükkanı işletiyorum. Kullandığım kahve makinesi su nedeniyle zarar görmüş olabilir. Bu zararı kimin karşılayacağını bilmiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Fatma Yavuzer da her yağışta aynı sorunu yaşadıklarını, yetkililere defalarca bildirimde bulunduklarını ama çözüm üretilmediğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinden sağanak ve fırtına açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin akşam saatlerinden itibaren son yılların en kuvvetli yağışlarından birini yaşadığı aktarıldı.

Afet niteliği taşıyan sağanak ve fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde su baskınları ve çeşitli olumsuzlukların yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Buca ve Konak ilçelerimizde kısa sürede metrekareye 60-80 milimetre arasında yağış kaydedilmiştir. Şiddetli hava koşulları sırasında

Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi sonucu hatta arıza meydana gelmiştir. Arızanın giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürmektedir. Ayrıca yoğun yağış ve deniz gelgitinin etkisiyle Manda, Meles ve Arap derelerinde taşkınlar yaşanmış, riskli bölgelerde güvenlik önlemleri alınmıştır. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dere yatakları ve su birikintisi bulunan alanlardan uzak durmaları, ekiplerimizin uyarılarını dikkate almaları önemle rica olunur."