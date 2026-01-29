Haberler

İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, sürücülerin ve vatandaşların hayatını zorlaştırdı. Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde sel ve su birikintileri meydana geldi.

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi.

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

3 ilçede sular kesildi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı

Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar