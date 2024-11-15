Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Kuvvetli Sağanak: Sokaklar Suyla Kaplandı, Ulaşım Aksamaları Yaşandı

İzmir'de Kuvvetli Sağanak: Sokaklar Suyla Kaplandı, Ulaşım Aksamaları Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı ve ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı. Konak ilçesindeki yollar su birikintileriyle kaplanırken, esnaflar su baskınlarına karşı önlemler almaya çalıştı.

İzmir'de aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kente akşam saatlerinde hızlanan sağanak nedeniyle Konak ilçesindeki İkiçeşmelik semtinde yollar su birikintisiyle kaplandı.

Üçyol yönünden akan su, bazı iş yerlerini bastı. Esnafın su baskınına karşı önlem almaya çalıştığı görülürken sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Su birikintisi nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken Yeşildere yolunda bir otomobilin su birikintisi içinde kaldığı görüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor

Günlerdir konuşulan iddia hakkında Çelik'ten açıklama
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.