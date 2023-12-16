İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Sağanak yağışın yol açtığı su baskınları ve su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İzmir'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Kentte öğleden sonra kuvvetli rüzgarla birlikte başlayan sağanak, bazı caddelerde su baskınlarına neden oldu.

Yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, körfez içi vapur seferleri de iptal edildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 14.20 itibarıyla tüm vapur seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan denizin yükselmesi nedeniyle itfaiye ve İZSU ekipleri taşkın riskine karşı tedbir aldı.