Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncel Haberler

İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir genelinde bu gece yarısından sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir genelinde bu gece yarısından sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Fırtınanın salı sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İzmir il genelinde (Kiraz ve Beydağ hariç) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 km/saat) bekleniyor. Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title