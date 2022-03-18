İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler

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İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İZMİR'de, bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın 20 Mart akşamına kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın 20 Mart akşamına kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde, öğleden sonra başlayan rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart akşamı etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına, İzmir, Mart, Güncel, Haberler

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