İZMİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; AĞAÇ DEVRİLDİ, 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ Güncel Haberler İZMİR'de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düştü. İZMİR'de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düştü. 2 araçta hasar meydana geldi. Kentte gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 55 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle Konak ilçesindeki Plevne Bulvarı'nda bir ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbarla gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alıp, yolu kapattı. 2 araçta hasar oluşurken, devrilen ağacın kaldırılması ile yol açıldı. Bayraklı ilçesinde de şiddetli rüzgar etkili oldu. Manas Bulvarı'ndaki bir kafeteryanın tentesi rüzgar nedeniyle uçarken, taşıyıcı demir kolonları da devrildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İZMİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; AĞAÇ DEVRİLDİ, 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.