İzmir'de kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor

İzmir'de bu geceden itibaren kuvvetli fırtına ve yağış beklendiği bildirildi.

İzmir'de bu geceden itibaren kuvvetli fırtına ve yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Tire ve Bayındır'da etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney-günetbatı yönlerden fırtına, gece kıyı kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbir alması gerektiği kaydedildi.