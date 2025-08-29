İzmir'de Kurşunlama Olaylarına Karışan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İzmir'de çeşitli tarihlerde 8 ayrı iş yeri ve aracın kurşunlanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

İzmir'de iş yerlerini ve araçları kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçelerinde çeşitli tarihlerde 8 ayrı iş yeri ve araçların kurşunlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlükleri çalışma başlattı.

Bornova'da bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, ekiplerin takibi sonucu olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ekipler, olaylarla ilgili olduğu gerekçesiyle 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
