İzmir'de Kursiyerlerden Gazze'ye Yardım Kampanyası

İzmir'de halk eğitimi merkezleri ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim alan 750 kursiyer, İsrail'in saldırıları altında zor günler yaşayan Gazzeliler için battaniye, kışlık giyecek ve oyuncak üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası kapsamında, İzmir genelindeki 30 halk eğitimi merkezi ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde geçen hafta çalışmalar başladı.

Usta öğreticilerle kursiyerler, Gazzeli kadın ve çocuklar için atkı, bere, eşofman, içlik, battaniye ve oyuncak dikmeye devam ediyor.

Battaniye, oyuncak ve giysiler, Mersin Limanı'ndan Mısır'a hareket etmesi planlanan gemiye teslim edilecek.

Kursiyerlerden Seren Türker, Gazze'de insanların zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirterek, "Çocuklar ölüyor. Hepimizin evladı var. Bu çok acı bir şey. İnsani olarak kimsenin yaşamaması gereken bir dram. O yüzden bu savaş son bulur. Onlar için bir faydamız bulunuyorsa ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Mürvet Hızlılar ise emekli olduktan sonra bir arkadaşının önerisiyle Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi'ndeki dikiş kursuna geldiğini belirtti.

Kampanyada görev aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Hızlılar, şunları kaydetti:

"Böyle savaşlarda en çok acıyı kadınlar ve çocuklar çekiyor. Böyle bir karar aldı kurumumuz, biz de öğrenciler olarak kabul ettik. Elimizden geldiğince ne yapmamız gerekiyorsa gönülden yapacağız. Zaten geçen yıl depremzedelerimiz için de kıyafet dikmiştik. İçlik dikerken onları düşünüyorum. En çok kadınları düşünüyorum. Televizyonda bir kadın, 'Çocuklarım aç öldü' dedi. O akşam yemek yiyemedim. Çok üzüldüm. Ölen çocukları gördüm. Dikerken hem severek isteyerek dikiyorum hem de bir an önce oraya gitmesini istiyorum."

"İzmir olarak 90 bin içlik üretmeyi düşünüyoruz"

Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Suat Korkmaz, merkez olarak Kovid-19 salgını sırasında hastaneler için cerrahi önlük ve maske, 6 Şubat'taki depremlerin ardından da depremzedeler için uyku tulumu, kıyafet ve eşofman diktiklerini hatırlattı.

Merkezlerindeki kursiyerlerin ve usta öğreticilerin bu kez Gazzeli kadın ve çocuklar için makinelerin başına geçtiğini anlatan Korkmaz, şunları söyledi:

"Elimizden geldiğince onların ihtiyaçları olan ürünleri yapacağız. İzmir olarak 90 bin içlik üretmeyi düşünüyoruz. Bunun 24 binini biz Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi olarak üstlendik. Diğer atölyelerimizle birlikte bunları üreteceğiz. Sadece içlik giyim değil, arkadaşlarımız yetenekleri ölçüde Filistinli çocuklara oyuncak yapmaya da başladı. Savaş sona erene kadar oradaki çocuklar ve kadınlar için üretmeye devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kursiyerler ve usta öğreticilerin Gazzeli kadın ve çocuklar için çok anlamlı bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Yahşi, "Gazzeli kardeşlerimizin acılarını azaltmak için böyle bir çalışmaya başladık. İnşallah en kısa sürede İzmir olarak en çok sayıda kıyafet ve ihtiyacı tamamlayarak onlara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.