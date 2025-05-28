İzmir'de Kurban Pazarlarında Sessizlik: Satışlar Düşüyor

İzmir'de Kurban Pazarlarında Sessizlik: Satışlar Düşüyor
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Kurban Bayramı'na yaklaşırken İzmir'deki kurban pazarlarında sessizlik hakim. Satıcılar, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ediyor. Çok sayıda satıcı, alıcı bulmakta zorlandıklarını ve satışların geçen yıllara göre düştüğünü belirtiyor.

(İZMİR) – Kurban Bayramı yaklaşırken İzmir'de kurulan kurban pazarlarında sessizlik hakim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İzmir'deki kurbanlık pazarını ziyaret ederek satıcıları dinledi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan yurttaşlar, artan maliyetler, düşen alım gücü ve durgun satışlardan şikayet etti.

Kars'tan küçükbaş hayvan getirdiğini belirten bir satıcı, son yılların en zor dönemini yaşadıklarını belirterek, "Dört, beş yıldır buradayım. Satışlar yavaş gidiyor bu sene. Tır parası Kars'tan bu tarafa 70-80 bin lira tutuyor. Yer parası, yediğimiz içtiğimiz ve hayvanların masrafları var. Masraflar satışta bizi zorluyor. Geçen yıl 45 bin liraya gelen tır bu sene yaklaşık 80 bin liraya geliyor. Kars'ta da bu yıl hayvan fiyatları yüksek. Üstüne bir de masrafı koyduğumuzda bu sefer biz satışta zorlanıyoruz. Fazla kar düşünmüyoruz" diye konuştu.

"Soran var, alan yok"

Muş'tan büyükbaş kurbanlık getiren bir başka satıcı da alıcı bulamamaktan yakındı. "Soran var, alan yok" diyen satıcı, pazardaki durumu şu sözlerle özetledi:

"Bu sene İzmir'de bir şaşkınlık var. Kasabın verdiği fiyatları vermiyorlar, daha altında fiyat istiyorlar. Bize maliyeti yüksek. Çobanlığı bırak, hayvanın sermayesini kurtarsak Allah bereket versin. Bu sene durumlar kötü. Vatandaşın durumunu biliyoruz. Halkın ne kadar mağdur olduğunu biliyoruz. Farkındayız ama biz de çok mağduruz. Aldığımız paraya hayvanı satsak onu kar sayacağız."

"Kasap fiyatına kurbanlık satılıyor"

Hatay'dan gelen bir başka büyükbaş satıcısı da satışların her geçen yıl düştüğünü belirterek "Beklentimiz yok ama bekliyoruz. Hiç kimse satışlardan memnun değil. Satışlar geçen yıllara göre iyi değil. Gittikçe daha kötüye gidiyor. Kasap fiyatına kurbanlık satılıyor. İnşallah satarız, bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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