İzmir'de Kurban Pazarları Hareketli

İzmir'de kurbanlık hayvanların satışa sunulduğu pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. Farklı illerden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar için pazarlık yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil kurban kesim üniteleri hazırlandı.

İzmir'de kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

İzmir ve ilçelerinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarlarında farklı illerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar için pazarlık yapılıyor.

Balçova'da kurulan kurban pazarında Ağrı'dan getirdiği büyükbaş hayvanları sergileyen Fethi Çetin, kurbanlıkların çoğunu sattığını söyledi.

Kente bu sene 40 büyükbaş hayvan getirdiğini belirten Çetin, "Çoğu satıldı, elimizde 7-8 tane kaldı. Maliyetlerimiz biraz arttı, burada yemin çuvalını 450, samanı 120 liradan satıyorlar. Bizim orada yem aynı ama saman daha ucuz. Geçen seneye göre hayvanların fiyatı biraz yüksek. Düveler 35 ile 70 bin lira arasında, büyük tosunları da 70-125 bin lira arasında satıyoruz. Bayram gününe kalmadan hepsini satarız inşallah." diye konuştu.

Ispartalı besici Kudret Korkmaz da havaların sıcak olması dolayısıyla satışların daha çok akşam üzeri yoğunlaştığını söyledi.

Kurbanlık almak isteyenlere yardımcı olduklarını dile getiren Korkmaz, "Elimizden geldiği kadar alıcılara yardımcı olmaya çalışıyoruz, 5 aşağı 5 yukarı anlaşıyoruz. Satışlarımız normal seyrediyor. Genelde akşam üzeri, havalar serinleyince daha çok satış oluyor. 150 tane küçükbaş hayvan getirdim, 60 tanesini sattım. Kalanları da inşallah bayramın ikinci gününe kadar satarız hayırlısıyla." dedi.

Küçükbaş kurbanlık satın alan Ahmet Ocak ise "Kurbanlığımızı aldık, Allah kabul etsin. Fiyatlar malına göre değişiyor tabii ama ortalama fiyatlar. Anlaştık, pazarlığımızı yaptık, 10 bin liraya aldık." dedi.

Kurban kesimi için mobil ünite oluşturuldu

Öte yandan İzmir'de Kurban Bayramı için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 büyükbaş ve 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi hazırlandığı, 12 kesim çadırının hizmet vereceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre mezbahalarda ve mobil ünitelerde büyükbaş kurban kesim ücreti, bayramın birinci günü 1500 lira, diğer günlerde 1250 lira, küçükbaş için ise bayramın birinci günü 400 lira, diğer günler 300 lira olarak belirlendi.