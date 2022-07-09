İZMİR'DE KURBAN KESİM YERLERİNDE YOĞUNLUK - Haberler

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İZMİR'DE KURBAN KESİM YERLERİNDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurben kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı.

İZMİR'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurben kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı için İzmir'de önceden belirlenen kesim yerlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Bayram namazının ardından başlayan kurban kesimleri için belediyelerin belirlediği alanlara gelenler, dini usullere göre kesimlerini gerçekleştirdi. Bu yıl satışlardan memnun kaldıklarını belirten İbrahim Volkan Onuş, bayramın ilk gününde tek bir hayvanı kaldığını onu da sabah saatlerinde sattığını ifade etti. Afyon'dan İzmir'e kurbanlık satışı için geldiğini belirten Onuş, "Son bir tane hayvanımız kalmıştı onu da az önce verdik. İsterim ki herkes satışını yapsın, niyeti düzgün olan insanlar da kurbanını kessin. Fiyatlar büyükbaşta 15 bin ile 60 bin arasında, küçükbaşta ise 2 bin 500 lira ile 7 bin lira arasında değişti. Bayramda fırsatçılara izin vermedik. Hayvanlarımız bitti. Gelen vatandaşlar için elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.Kesim yerinde sırasını bekleyen Derviş Korkmaz da "Ben hayvanımı 3 gün önce almıştım. Kestirmek için sıra bekliyorum. Kesim işleri güzel gidiyor. Tertemiz şekilde kestirip gidiyoruz" dedi. Doğan Ünlütürk de her bayram olduğu gibi telaşlarının devam ettiğini söyleyerek, "İnsanlar işini yapıyor. Her bayram aynı. Ben kurbanı daha önce almıştım. Sabah 07.00'de buradaydım. Saat 09.00'da kesildi, işimiz hala devam ediyor" diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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