İzmir'de Kurban Bayramı'nda Yoğunluk Yaşandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesim alanında yoğunluk yaşandı. İzmirliler, dini vecibelerini yerine getirmek için kesim noktalarına gitti ve kurbanlarını kesti. Bazı vatandaşlar ise kurbanlık alışverişini bayramın ilk gününde yaptı. Vatandaşlar, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre daha ucuz olduğunu belirtti.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesim alanında yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde dini vecibelerini yerine getirmek isteyen İzmirliler, belirlenen kesim noktalarına gitti. Sıra alan vatandaşlar, kesim işlemini gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar da kurbanlık alışverişini bayramın ilk gününde yaptı.

Kurbanını kestiren vatandaşlardan Bahadır Yayla, "Kurban Bayramı'nda kurbanımızı kesmeye geldik. Çok mutluyuz. Bugün kesim yeri oldukça kalabalık. Geçtiğimiz sene bu kadar kalabalık değildi. Bence kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre daha ucuzdu. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu sene 7 bin başlayıp 16 bin TL'ye kadar küçükbaş hayvan vardı. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.