İzmir'de Kurban Bayramı'nda Trafik Tedbirleri

İzmir'de Kurban Bayramı tatili sürecinde 1262 trafik personeli, her 15 kilometrede bir ekip olacak şekilde görevinin başında olacak. Valilikten yapılan açıklamaya göre İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram tatili süresince kara yolu seyahatlerinde kullandıkları çevre yolları ve güzergahlarda gerçekleşen trafik kazaları ve trafik yoğunluğunu analiz ederek şehir merkezi ve ilçeler dahil 14 tedbir noktası belirledi.

İzmir'de, Kurban Bayramı tatili sürecinde 1262 trafik personeli, her 15 kilometrede bir ekip olacak şekilde görevinin başında olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram tatili süresince kara yolu seyahatlerinde kullandıkları çevre yolları ve güzergahlarda gerçekleşen trafik kazaları ve trafik yoğunluğunu analiz ederek şehir merkezi ve ilçeler dahil 14 tedbir noktası belirledi.

Tedbir noktalarında, trafik kazalarının önlemesi ve vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk edebilmeleri amacıyla 23 Haziran-03 Temmuz 2023 tarihlerinde 24 saat esasına göre sabit trafik uygulaması yapılacak.

Ayrıca halkın yoğun olarak bulunacağı AVM'ler, mezarlıklar, camiler ve kurban kesim yerleri başta olmak üzere il genelinde 180 noktada 600 personel ile her 15 kilometrede 1 ekip olacak şekilde trafik planlaması yapıldı.

Denetimlerde, sürücülere bilgilendirmeye yönelik materyaller de dağıtılacak.