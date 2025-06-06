İzmir'de Kurban Bayramı'nda Kesim Noktalarında Hareketlilik

İzmir'de Kurban Bayramı'nda Kesim Noktalarında Hareketlilik
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İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü, vatandaşlar kurban kesim noktalarına akın etti. Kesim alanlarında yoğunluk yaşanırken, fiyatların geçen yıla göre daha pahalı ancak ulaşılabilir olduğu belirtildi.

İZMİR'de Kurban Bayramı nedeniyle sabah namazının ardından belirlenen kurban kesim noktalarında hareketlilik yaşandı.Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belirlenen kesim noktalarına akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kesim alanlarına getirenler, kesimlerini yaptı. Bornova ilçesine bağlı Işıkkent Mahallesi'ndeki kesim noktası vatandaşların tercih ettiği yerlerden oldu.

Fiyatların pahalı ancak ulaşılabilir olduğunu söyleyen Tolga Ateş, "Ortalama canlı olarak 800 kilo geliyor. 15 gün önce aldık. Hayvanımızdan da satıcıdan da memnunuz. Kurban niyetiyle kabul olsun. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Fiyatlar geçen seneye göre daha pahalı. Ancak yine de ulaşılabilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Biz 4 ortak 180 bin liraya aldık" ifadelerini kullandı.

'Aslan' isimli büyükbaşın sahibi Giyasettin Sarıtaş, "Maşallahı var. 195 bin liraya aldık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. 350 kilo kadar et çıkar. Allah rızası kesiyoruz. Allah kabul etsin" dedi.

Amcasıyla birlikte Erzincan'dan gelip hayvancılık yaptıklarını söyleyen Yusuf Yamanyar (12), "13 düve ve 9 tosun getirdik. 20-25 gün içinde hepsini sattık. Erzincan'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurban kesim merkezinde büyük boy poşet satan Ali Kırçoban, "Ekmeğimizin peşindeyiz. Allah bereket versin. Alnımızın teriyle çalışıyoruz. Bu sene yoğunluk var" diye konuştu.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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