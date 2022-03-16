İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi

İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli yapılan trafik denetimlerinde 19 bin 672 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk bölgesindeki yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek ve azaltmak maksadıyla denetim gerçekleştirdi.

Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı'da gerçekleştirilen helikopter destekli denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 16 sürücüye 19 bin 672 lira cezai işlem uygulandı.