İzmir'de Kuraklık Alarmı: Yağışlar Geçen Yıla Göre %23 Azaldı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Musa Deveci, çok şiddetli kurak kategorisinde bulunan İzmir'de kuraklığın hat safhada olduğunu ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası ekim ayı olağan meclis toplantısı, geçici olarak kullanılan İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya konuk olarak katılan Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Deveci, buradaki konuşmasında, İzmir'de yağışların geçen yıla göre yüzde 23 azaldığını söyledi.

Bu yıl İzmir'de kaydedilen alansal yağışın yüzde 30'un altında gerçekleştiğini ifade eden Deveci, Dikili ve Bergama ilçeleri hariç ilin kuzeyinde ise yağışların yüzde 50 civarının altında gerçekleştiğini belirtti.

Bu yıl İzmir'deki alansal yağış miktarlarının şu ana kadar sadece nisan ve ekim aylarında ortalamanın üzerinde olduğunu aktaran Deveci, şunları kaydetti:

"İzmir, yağışın büyük kısmını oluşturan ocak, şubat ve mart aylarında ciddi şekilde ortalamanın altında kalmıştır. İzmir ocakta 134, şubatta 100, martta 74, nisanda 45 ve mayısta 30 kilogram yağış alırken, haziran, temmuz ve ağustos aylarında fazla yağış almadı. İzmir'de 2025 su yılında yağış kaydedilen gün sayısı 78'dir. 1 kilogramdan az yağışlı günlerin sayısı 32'dir. 1-10 kilogram arası yağışlı günler sayısı da 31'dir. 10 kilogramdan fazla yağışlı günler sayısı ise 15'dir. Aydın'ın belirli bir kısmı ve Denizli'nin civarı hafif kurak. İzmir ise çok şiddetli kurak. İzmir bölgesi şiddetli kurak olduğu için riskli. Artık kuraklık inanılmaz hat safhada. Gelecek ay sadece ve sadece İzmir'in kuzeyinde Bergama ve Foça tarafında fazla yağış alacağız, diğer kısımlarda mevsim civarlarında bekliyoruz."

Deveci, yağışların düşmeme nedeninin sıcaklıkla ilgili olduğunu, bölgede inanılmaz sıcaklık artışının yaşandığını dile getirdi.

Kısa sürede fazla miktarda yağışın tarım açısından verimsiz olduğuna işaret eden Deveci, dünyada suyu çok tüketen bitkilerin yetiştirilmesinden vazgeçildiğini ve pamuk üretiminin sıkıntıya düşebileceğini de sözlerine ekledi.