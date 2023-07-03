İzmir'de kundaklanan oyun parkı yenileniyor

İzmir'in Buca ilçesinde geçen hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan oyun parkında yenileme çalışmaları başladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, parkın en kısa sürede yenileneceğini ve çocukların yüzünü güldüreceklerini belirtti.

İzmir'in Buca ilçesinde geçen hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan oyun parkında yenileme çalışmaları başladı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde bulunan ve geçen hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan Şemsiyeli Park'ın yenileme çalışmaları Buca Belediye tarafından başlatıldı.

BAŞKAN KILIÇ: BUCA'MIZIN ÇOCUKLARI İÇİN DAHA İYİSİNİ, DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ

Sosyal medya hesabında yenileme çalışmalarının fotoğraflarını paylaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'mızın çocukları için daha iyisini, daha güzelini yapacağız. Geçtiğimiz hafta vandalizme uğrayan Şemsiyeli Park'ta çalışmalarımız devam ediyor. Parkımızı en kısa sürede yenileyip çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.