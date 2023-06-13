İzmir'de kumar oynayanlara ceza yağdı
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynayan 49 kişiye toplam 198 bin 695 lira ceza uygulandı. İşletme mühürlendi ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 49 kişiye toplam 198 bin 695 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol Mahallesi'nde bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce adrese düzenlenen baskında 49 kişi kumar oynarken yakalandı.
Kumar oynayan kişilere toplam 198 bin 695 lira ceza uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu, işletme mühürlendi.
Şüpheli İ.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel