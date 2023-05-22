Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 118 kişiye para cezası kesildi

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 118 kişiye para cezası kesildi

Güncel Haberler

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 118 kişiye, 478 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 118 kişiye, 478 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Kayadibi mahallelerindeki işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

İlçe jandarma ekiplerince adreslere düzenlenen baskında 118 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynayan kişilere 478 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, işletmeler mühürlendi.

Şüpheli Ö.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin, Ö.T'ye aynı suçtan daha önce 57 defa işlem yaptığı öğrenildi.

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Bornova İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title