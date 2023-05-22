İZMİR'DE KUMAR OYNARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN 118 KİŞİYE 478 BİN TL PARA CEZASI

İZMİR'in Bornova ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen 2 ayrı işyerine yapılan baskında, tombalayla kumar oynarken suç üstü yakalanan 118 kişiye toplam 478 bin 490 TL idari para cezası kesildi. İşyeri sahibi Ö.T. hakkında, kumara yer temin etmek suçundan 58'inci kez işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs'ta Egemenlik ve Kayadibi mahallelerinde Ö.T.'ye ait işyerlerine baskın yaptı. Kumarhaneye dönüştürülen işyerlerine yapılan baskınlarda 118 kişi tombalayla kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulandı. İşletmeler mühürlenerek, kumar oynamak için kullanılan materyallere ise el kondu. Şüpheli Ö.T. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçundan adli işlem uygulandı. İşlemleri süren işletme sahibi Ö.T. hakkında 58'inci kez işlem yapıldığı belirtildi.