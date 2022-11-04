İzmir'de kumar oynadığı tespit edilen 25 kişiye 45 bin 475 lira ceza Güncel Haberler İzmir'in Bornova ilçesinde, bir oyun salonuna yapılan baskında kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye toplam 45 bin 475 lira ceza uygulandı. İzmir'in Bornova ilçesinde, bir oyun salonuna yapılan baskında kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye toplam 45 bin 475 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'nde bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen oyun salonuna yeniden baskın düzenledi. Mühürlerin bozulduğu tespit edilirken, salondaki 25 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 45 bin 475 lira ceza kesildi. Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu. İşletme sahibi A.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler

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