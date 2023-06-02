İzmir'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 389 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Yaka ve Gökdere mahallesindeki iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde kumar oynadığı tespit edilen kişilere, 389 bin 280 lira idari para cezası uygulandı. İşletmeler de mühürlendi.

"Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçundan iki şüpheli gözaltına alındı.