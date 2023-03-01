İZMİR'DE KUMAR OPERASYONU; 61 KİŞİYE 247 BİN TL CEZA

İZMİR'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı için daha önce mühürlenen kahveye yapılan operasyonda, suçüstü yakalanan 61 kişiye toplam 247 bin 355 TL ceza kesildi, işletme sahibi U.C. gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı için daha önce mühürlenen kahveye yapılan operasyonda, suçüstü yakalanan 61 kişiye toplam 247 bin 355 TL ceza kesildi, işletme sahibi U.C. gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce mühürlenen Bornova ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki bir kahvede yine kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken suçüstü yakalanan 61 kişiye 247 bin 355 TL ceza kesildi. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, işletme sahibi U.C. ile yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.