İzmir'de kumar operasyonu: 49 kişiye 198 bin TL ceza

Bornova ilçesindeki bir işletmeye yapılan kumar operasyonunda 49 kişi suçüstü yakalandı ve toplam 198 bin 695 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında ise mühür bozmaktan 27'nci kez işlem yapıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir işletmeye jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 49 kişiye toplam 198 bin 695 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmek suçundan gözaltına alınan işletme sahibi hakkında mühür bozmaktan 27'nci kez işlem yapıldığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Haziran'da Beşyol Mahallesi'ndeki bir işletmeye kumar baskını yaptı. 'Tombala' oyunuyla kumar oynadıkları belirlenen 49 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere toplam 198 bin 695 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattığı ve yer temin ettikleri gerekçesiyle işletmeci İ.A. gözaltına alındı. İ.A. hakkında ayrıca 27'nci kez mühür bozduğu için de işlem yapıldı.