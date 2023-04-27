İzmir'de kumar baskını yapılan işletmede gizli bölme tespit edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iki işletmeye düzenlenen operasyonda uzaktan kumandalı bir kapıyla girilen gizli bölmede saklandıkları tespit edilenlerin de bulunduğu toplam 215 kişiye 871 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iki işletmeye düzenlenen operasyonda uzaktan kumandalı bir kapıyla girilen gizli bölmede saklandıkları tespit edilenlerin de bulunduğu toplam 215 kişiye 871 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki iki işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma yürüttü.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreslere düzenlenen baskında 115 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyon sırasında bir işletmede dışarıdan ayna olarak görünen, uzaktan kumandalı bir kapıyla girilen gizli bölme de tespit edildi.

Bu bölmede 60 kişinin jandarma ekiplerinden saklandıkları belirlendi.

Toplam 215 kişiye 871 bin 825 lira idari para cezası uygulanırken işletmeler mühürlendi, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüpheli G.A. ve Ö.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçundan adli işlem başlatıldı.