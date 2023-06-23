İzmir'de 'Kukla' operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kukla" operasyonu kapsamında İzmir merkezli 4 ilde gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir, Muğla, Amasya ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardın serbest bırakıldı, 14'ü ise adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık ifadesinin ardından 5 şüpheli serbest bırakıldı, diğer 9'u tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 4 şüpheliyi adli kontrol kararıyla serbest bıraktı, aralarında suç örgütü elebaşı M.C'nin de bulunduğu 5 şüpheliyi tutukladı.

İzmir, Karşıyaka ve Kınık cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla yasalara aykırı biçimde oluşan mafya tipi yapılar ile silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığına yönelik İzmir, Muğla, Amasya ve Manisa'daki 33 ikamet, 4 iş yeri, 3 araç ve 1 depoya, 93 ekip ve 231 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, aralarında bir şebekenin elebaşı M.C'nin de olduğu 28 şüpheli yakalanmıştı.

Bu kişilerden 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 258 fişek, 2 kasatura, kelepçe ile bir miktar uyuşturucu ele geçirmişti.