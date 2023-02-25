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İZMİR'DE KOZMETİK MAĞAZASININ DEPOSUNDA YANGIN

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İZMİR'in Konak ilçesindeki bir kozmetik mağazasının deposunda, yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir kozmetik mağazasının deposunda, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, içerde mahsur kalanların olduğu belirtildi.

Yenişehir Gıda Çarşısı, 1203 Sokak'taki bir kozmetik mağazasının deposundan bugün saat 11.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen 3 katlı binadaki yangına itfaiye ekipleri su sıkarak müdahalede bulunurken, içerde mahsur kalanlar olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan da mahsur kalanların çıkarılmasına çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir İtfaiye Güncel Haberler

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