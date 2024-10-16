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İzmir'de Kötü Kokuya Sebep Olan Evden 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

İzmir'de Kötü Kokuya Sebep Olan Evden 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı
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Konak ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü koku şikayeti üzerine yapılan temizlikte 10 ton çöp çıkarıldı. Belediye Başkanı, çevre ve halk sağlığının korunmasına dair taahhütte bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde vatandaşların kötü koku nedeniyle şikayet ettikleri evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Murat Reis Mahallesi 176 Sokak'taki bir apartman dairesinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine ekip sevk edildi.

Ekipler, evdeki kullanılmaz durumdaki eşyalar, evsel atık, plastik ve hurdaları tüm gün süren çalışmalarla temizledi.

İlaçlanarak dezenfekte edilen evden yaklaşık 10 ton ağırlığında 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çevre ve halk sağlığının korunması adına sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

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