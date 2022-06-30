İzmir'de Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, kentte 442 çocuğun koruyucu ailelerinin yanında hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İzmir Koruyucu Aile Derneği tarafından yürüyüş ve çocuk şenliği düzenlendi.

Karşıyaka Çocuk Yuvası önünden bandolar eşliğinde başlayan yürüyüş, vapur iskelesine kadar devam ettikten sonra yine çocuk yuvası önünde sona erdi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Sultan Doğru, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Koç, İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.

Yuva bahçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde çocuklar ve koruyucu aileleri doyasıya eğlendi.

İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl imzaladığı genelge kapsamında bu özel günü ilk kez kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların sevgi evleri yerine koruyucu ailelerin yanında kalması için çalışmalar yaptıklarını belirten Erdinç, "Ülkemizde 8 bin 700 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında yaşıyor. İzmir'de ise 442 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında hayatlarını sürdürüyor. Bu çocuklarımızın içinde 70'i engelli. Koruyucu aile olmak için 25-65 yaş aralığında, evli ya da bekar, düzenli geliri olan, sağlık konusunda bir engeli olmayan, ebeveyn yetilerine sahip olmak yeterli." dedi.