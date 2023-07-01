İzmir'de korkunç kaza: 4 ölü, 21 yaralı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir yönünden Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen Y.K. yönetimindeki hafif ticari araç yandan çarptı. Özcan Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Ö. ile Şengül A.'nın yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Özer ve Mustafa Kemal Karaca da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı 21 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.