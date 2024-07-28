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İzmir'de Körfez Temizliği Sırasında Bulunan Caretta Carettanın Tedavisi Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettayı fark ederek tedavi altına aldı. Veterinerler tarafından yapılan açıklamada, deniz kaplumbağasının iç ve dış parazit tespit edildiği belirtildi. Tedavi sürecinde caretta carettanın durumunun iyileştiği ve Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderileceği ifade edildi.

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın tedavisine başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Pasaport İskelesi yakınlarında yaptığı temizlik sırasında kıyıya vuran caretta carettayı fark etti.

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri caretta carettayı Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürerek tedavi altına aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veterinerler hekim Burak Şen, çok bitkin bir şekilde buldukları deniz kaplumbağasında iç ve dış parazit tespit ettiklerini belirtti.

Deniz kaplumbağasına serum uyguladıklarını aktaran Şen, "Kabuğunu sık sık nemlendirerek kurumasını önlüyoruz. Bu süreçte hayatta kalmasını sağlıyoruz. Durumu ilk geldiği güne göre çok daha iyi. Daha da iyi olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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