Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü - Haberler

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Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpekle ilgili çıkan kavgada aynı aileden 3 kişi silahla öldürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpekle ilgili çıkan kavgada aynı aileden 3 kişi silahla öldürüldü.

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde, Ali İhsan K. (62) ile komşusu ve akrabası Yahya Köşek (61) arasında köpek havlaması meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmaya, tarafların yakınları da katıldı. Bu sırada Filiz Topaloğlu ve Mehmet K. darp sonucu yaralandı.

Evinden tabancasını alan Ali İhsan K, silahla Yahya ile yanındaki eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan Filiz Topaloğlu ve cinayet zanlısının kardeşi Mehmet K, hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Ali İhsan K. ise polis ekiplerince yakalandı.

AA / Şafak Yel - Güncel

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