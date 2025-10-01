Haberler

İzmir'de Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir kişiye ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yanına yaklaşan bir köpeğe kemerle vuran şahıs gözaltına alındı. HAYDİ ekipleri adli işlemler başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Balçova ilçesi Serince Sokak'ta meydana geldi. Yanındaki arkadaşıyla yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçlarla mücadele eden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, görüntüler sonrası çalışma başlattı. İncelemede; şüphelinin bir hastanede personel olarak görev yapan Y.Ö. (61) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Y.Ö.'yü yakalayarak Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Y.Ö. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemler başlatıldı.

