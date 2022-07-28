İzmir'de konut fiyatları yükseldi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, İzmir'de konut fiyatları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 139,9 oranında arttı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Kentte son 1 yıl içinde çok ciddi artış oldu. 32 yıllık meslek hayatımda konut fiyatlarında böyle artış görmedim. Metropol bölgelerde yüzde 100, turistik ilçelerde yüzde 200 oranında fiyat artışı yaşandı" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Raporu sonuçlarına göre, İzmir'de konut fiyatları, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 139,9 oranında arttı. Verilere göre, yurt genelinde konutların fiyatı, ülke genelinde mayısta yüzde 151,4 artarken, artış miktarı Ankara'da yüzde 157,3, İstanbul'da ise yüzde 185,5 olarak açıklandı. Böylelikle İzmir, yurt genelinde en fazla artışın yaşandığı üçüncü il oldu. Öte yandan, kentte aylık fiyat artışı ise yüzde 11,5 oldu.

Verilere göre İzmir'in, konut fiyatları en çok yükselen üçüncü şehir olduğunu belirten Akgün, "İzmir sıralamada üçüncü şehir olarak yer alıyor ancak sadece metropol alanını değerlendirmemek lazım. Çeşme, Urla, Foça gibi bölgelerde geçen yıla kıyasla fiyatlar 4 katına çıktı. Yeni Foça'da geçen yıl 1 milyon TL'ye satılan bir villa bu yıl 6 milyon TL'ye satılıyor. Biz sektör temsilcileri olarak İzmir'de bu artışı bekliyorduk. Yabancıların çok fazla mülk alması, doğru yatırımın gayrimenkulde olduğunu düşünenlerin çoğalması nedeniyle fiyatlarda artış yaşandı. Biz bu sebeplere bağlı olarak konut fiyatlarının yükseleceğini tahmin etmiştik. Fiyatlar gitgide artacak. Düşmesi mantık dışı ve suyun akışına terstir" diye konuştu.